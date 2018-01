“Rimpasto in giunta”, Di Mauro dice “no” a Firetto

“Governo di salute pubblica” con le opposizioni, Di Mauro dice “no” a Firetto

Il deputato regionale non è favorevole a fornire ancore di salvezza al Sindaco di Agrigento.

Il deputato regionale Roberto Di Mauro dice “no” all’ingresso nella maggioranza del gruppo “Uniti per la Città”. Il leader del movimento – si legge sul quotidiano La Sicilia – ha respinto al mittente l’appello del sindaco Lillo Firetto rivolto alle opposizioni per dare vita ad un “governo di salute pubblica”.”Dal nostro punto di vista – afferma Di Mauro – non è cambiato il quadro che ci spinse ad allontanarci ormai diversi mesi fa, quindi non capisco perché dovremmo cambiare idea. Se qualcuno ha, per legittime ambizioni, voglia di sostenere questa amministrazione, faccia pure, ma poi ne tragga le dovute conseguenze e lasci il gruppo”. Le parole di Di Mauro sembrerebbero riferirsi al possibile rimpasto nella giunta Firetto, con alcuni componenti dell’opposizione che scalpitano per entrare nella squadra di governo.