Agenti della polizia municipale di Agrigento appostati dietro una roccia, su di un pendio, hanno filmato l’ennesimo cittadino incivile, che getta rifiuti in luoghi non consentiti. Ci troviamo in via Caruso, strada a ridosso della Strada Statale Agrigento – Raffadali. All’uomo è stata fatta contestazione sul posto e conseguente multa. La questione rifiuti ad Agrigento continua a tenere banco quindi. In città sembra non si parli d’altro, come se tutti i problemi fossero legati a rifiuti. Il centro del dibattito è diventata la differenziata. Alcuni lettori pensano pure che questi video diffusi dal Municipio di Agrigento, siano uno strumento propagandistico per distrarre da altre problematiche che affliggono la città dei templi.

Ultima modifica: 9 luglio 2018