Il Comune di Agrigento ha individuato ben 6 mila evasori totale della Tari, la tassa sui rifiuti. A darne notizia al nostro giornale, nel corso di una speciale intervista, l’assessore all’ecologia Nello Hamel che preannuncia soluzioni alle vicende legate alle seconde case. “Olre ai 3mila che si sono denunciati, altri 2500 sono stati individuati dai nostri controlli. Gli evasori totali – ha spiegato l’assessore – sono stati individuati facendo un incrocio dati dei servizi a rete, dell’ufficio tributi e del Servizio informatico territoriale”.

In buona sostanza sono stati mappati tutti i contribuenti esistenti in banca dati al Comune e da qui sono venuti alla luce quegli utenti che non hanno mai pagato la tassa.

Nel corso dell’intervista l’amministratore ha parlato anche delle possibili soluzioni per chi è in possesso di una seconda casa.

“Ora il nostro lavoro proseguirà – afferma l’assessore – è quella di venire incontro alle esigenze degli utenti, perché chi ha pagato ed è stato virtuoso ha diritto a pagare sul consumo reale, mentre chi non ha pagato deve mettersi in regola in modo graduale con un sistema di rateizzazione”. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA (CLICCA QUI)

Ultima modifica: 18 aprile 2018