Rifiuti. Catalano: una task force per stanare gli evasori dellaTari

AGRIGENTO. Su iniziativa della presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Daniela Catalano, si è svolta ieri una conferenza dei capigruppo, aperta alla partecipazione di altri consiglieri comunali (vista l’importanza del tema trattato) per affrontare, assieme al sindaco Lillo Firetto, le problematiche connesse alla gestione del servizio della raccolta differenziata, all’evasione della Tari ed al fenomeno degli incivili che ancora abbandonano i rifiuti indifferenziati creando vere e proprie discariche abusive.

“Sono semplicemente rammaricata – dice la presidente Catalano – per la scarsa presenza di consiglieri comunali che non perdono occasione per strumentalizzare ogni cosa ma che quando ci si ritrova ad affrontare problematiche che riguardano il miglioramento delle condizioni della città non partecipano. Detto questo – prosegue – l’esito dell’incontro è stato proficuo perchè oltre ad ascoltare il sindaco ed incalzarlo su alcuni aspetti che riguardano la gestione del servizio che sta dando risultati ottimi ma non ottimali (riferimento al 69 per cento di raccolta differenziata), abbiamo avuto modo di poter dare suggerimenti per ottimizzare il servizio.

Nello specifico – conclude la presidente – è stata chiesta la collaborazione con altri organi di polizia giudiziaria, per quel che riguarda il contrasto al fenomeno degli incivili che abbandonano i rifiuti e che questo compito non può essere esclusivamente effettuato dalla polizia locale. Per quanto riguarda il fenomeno dell’evasione ho suggerito una sorta di azione interforze tra il dirigente del settore contabile, il dirigente dell’anagrafe e della polizia municipale per fare controlli incrociati e stanare altri evasori. Proposta che è stata sposata dall’assessore Hamel, anche lui presente. Tutto questo può aiutare, perchè la collaborazione è più importante di una critica strumentale che lascia il tempo che trova”.

