Rifiuti, appalti e ambiente, la Procura di Agrigento apre una indagine

Interruzione di pubblico servizio, ma anche accertare la configurazione di reati ambientali sul territorio. Ma cosa ancora più importante è fare luce sull’appalto rifiuti. La Procura della Repubblica di Agrigento c’è. Come si legge su La Sicilia di questa mattina, ha avviato un’indagine “a tutto campo” sulla gestione dei rifiuti. Il Procuratore in persona Luigi Patronaggio intende fare finalmente chiarezza su tre aspetti di una situazione ormai sfociata nella vergogna. Il primo: indagare per interruzione di pubblico servizio dei netturbini astenutisi arbitrariamente per 14 giorni dal lavoro; Il secondo: accertare la configurazione di reati ambientali configuratisi sul territorio comunale; Il terzo: appurare se vi siano ipotesi di reato nell'”universo” di un appalto che non poche perplessità lascia da mesi. Sempre secondo il quotidiano di Catania, tra qualche giorno si assisterà un intenso via vai di persone verso il quinto piano del tribunale dove ha sede la Procura della Repubblica, anche se personale della polizia giudiziaria potrà ovviamente recarsi da coloro i quali a breve saranno iscritti sul registro degli indagati.

Ultima modifica: 21 giugno 2018