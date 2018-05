Ricorso al Tar per annullare il bando per le assunzioni di precari all’Asp

AGRIGENTO. Lo studio legale Giurdanella ha presentato un ricorso collettivo al Tar Palermo, finalizzato ad annullare in parte il bando e a farlo rettificare con l’inserimento di tutte le posizioni, anche di categoria C.

L’Asp ha avviato le procedure di stabilizzazione senza inserire la quasi totalità delle posizioni di categoria C (che pure lavorano stabilmente per l’ente almeno dal 2004), senza peraltro aggiornare la dotazione organica. L’iniziativa sarà illustrata domani pomeriggio alle 15,30 durante una conferenza stampa che si terrà presso l’ISORS in via Lombardia 50 ad Agrigento (Villaggio Mosè).

Saranno presenti, tra gli altri, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, il personale precario dell’ASP di Agrigento e gli avvocati dello Studio Legale Giurdanella.

L’oggetto della conferenza è la problematica relativa alla stabilizzazione dei precari della locale Asp.

Ultima modifica: 24 maggio 2018