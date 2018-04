Ricordato il 33esimo anniversario dell’uccisione dell’appuntato dei carabinieri Alfonso Principato

CANICATTI’. Ricordato questa mattina il 33° anniversario dell’uccisione dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Alfonso Principato, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, assassinato il 15 aprile 1985 a seguito di conflitto a fuoco mentre era in servizio in servizio nel territorio di Racalmuto. Una messa è stata celebrata presso la Chiesa San Diego di Canicattì, alla quale hanno partecipato i congiunti del decorato, il fratello Giuseppe e le sorelle Concetta e Palma, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento Giovanni Pellegrino, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Canicattì ed altre autorità civili e militari, nonché rappresentanze provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ed alcuni studenti.

Ultima modifica: 16 aprile 2018