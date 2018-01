“Riconoscimenti Eccellenze della comunità montana” : premiato Giacomo Zimbardo

“Per essersi distinto con merito ed avere dato lustro alla nostra comunità, impegnandosi a livello sindacale e a difesa della professione dei panificatori”.

Anche Giacomo Zimbardo, presidente di Assipan Confcommercio Agrigento, tra i premiati di venerdì scorso 5 gennaio, nell’auditorium della scuola media di San Giovanni Gemini, nell’ambito dei “Riconoscimenti Eccellenze della comunità montana”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di San Giovanni Gemini e la Proloco è dedicata a chi ha portato alto il nome della comunità sangiovannese e cammaratese in giro per il mondo.

Zimbardo, insieme ai panificatori di Assipan, nella qualità di associazione Partner al G7 svoltosi a Taormina, ha fornito e messo in evidenza la produzione, la qualità e l’unicità dei prodotti che hanno imbandito le tavole dei Capi di Stato e di Governo che hanno partecipato all’evento di respiro internazionale.

Il G7, infatti, si è rivelata una vetrina importante, non solo per il territorio agrigentino, ma anche per le imprese che hanno aderito a livello regionale.

“Tutto il territorio siciliano ed in particolare quello della nostra provincia – ha detto Zimbardo – ha le potenzialità per creare benessere e sviluppo, mi piace condividere questo riconoscimento con tutti i miei collaboratori, la mia famiglia e le maestranze del pane di San Giuseppe; le nostre eccellenze culinarie vengono apprezzate anche all’estero”.

Nell’evento di venerdì, oltre a Zimbardo, sono stati premiati, giovani e non, che si sono contraddistinti in vari ambiti a livello regionale, nazionale e mondiale.

