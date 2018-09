Riccardo Rotulo sarÃ  ancora biancoazzurro

Sarà ancora biancoazzurro Riccardo Rotulo centrocampista ex Akragas. Anche per la stagione 2018/2019 vestirà la maglia della Sanremese.

Ecco il comunicato della società biancoazzurro attraverso la propria pagina facebook:

Torna in biancoazzurro il centrocampista classe ’99 Riccardo Rotulo.

È stato ufficializzato in queste ore il ritorno alla Sanremese di Riccardo Rotulo, centrocampista classe ’99 cresciuto nell’Akragas in Serie C.

Dopo aver disputato 14 gare nella terza serie dal 2016 al 2018, Rotulo è passato l’anno scorso in prestito alla Sanremese. Durante la scorsa stagione vestito la maglia dei biancoazzurri per 13 volte e in questi giorni ha trovato l’accordo per il ritorno a Sanremo.

Riccardo Rotulo ha firmato il trasferimento e si è messo subito a disposizione di mister Alessandro Lupo in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2018/2019.