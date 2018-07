Ribera, Trovati cani malnutriti in contrada Scirinda

RIBERA. Cani malnutriti e in precarie condizioni igienico-sanitarie sono stati trovati dai carabinieri in località Scirinda, dove è scattata la denuncia a carico di un riberese. I militari della tenenza di Ribera hanno proceduto oltre alla denuncia per maltrattamento di animali anche al sequestro del canile. Gli animali sono stati prelevati e trasferita in una struttura adeguata per la custodia e il mantenimento.

Pare che ad accorgersi dello stato d’abbandono dei cani sia stata una associazione ambientalista. E’ intervenuta anche la Polizia municipale di Ribera che ha acquisito documentazione varia. A quanto pare a Ribera nella stessa area sarebbe giù stato effettuato, in passato, un intervento analogo e adesso i carabinieri sono di nuovo con completamento degli atti ancora in corso. A Ribera lo scorso anno sono state le Guardie Ecozoofile ad intervenire, a seguito di una segnalazione ricevuta, e poi a denunciare per maltrattamento di animali un quarantenne del luogo.

Ultima modifica: 30 luglio 2018