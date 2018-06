Ribera, Intercettazioni inutilizzabili: parte il processo per 23 presunti pusher

RIBERA. Sono accusati di aver spacciato droga tra Ribera e Sciacca. Ma per le difese alcune intercettazioni sono inutilizzabili perchè non sono stati rispettati i termini della data di iscrizione nel registro degli indagati.

L’eccezione è stata sollecitata in sede di udienza preliminare per 23 indagati, quasi tutti di Ribera, in un’inchiesta sull’arrivo di hashish e cocaina nella città delle arance.

Il giudice, Alberto Davico, si è riservato di decidere ed ha rinviato l’udienza al 19 ottobre. L’indagine riguarda un periodo compreso il 2014 e il 2015 e, per alcuni, si ipotizza anche la detenzione illegale di armi.

