Revocata l’assemblea degli operatori ecologici di domani

In pagamento la quattordicesima mensilità agli operatori ecologici di Agrigento. Revocata l’assemblea sindacale di domani

AGRIGENTO. Revocato lo stato di agitazione degli operatori ecologici di Agrigento che avevano annunciato un’assemblea di due ore per la giornata di domani, 24 luglio.

Già questa mattina, Giancarlo Alongi, amministratore delegato dell’Iseda, impresa capogruppo della Rti che con Sea ed Seap gestisce il servizio in città, ha fatto sapere di avere messo in pagamento la quattordicesima mensilità mentre lo stipendio di giugno 2018, sarà erogato entro la settimana in corso.

Insieme alla comunicazione dei pagamenti, l’Iseda aveva chiesto alle organizzazioni sindacali che avevano indetto l’agitazione, si revocare l’assemblea indetta per domani, richiesta accolta da Cgil, Cisl e Uil.

In questo modo, la raccolta differenziata di domani, non subirà interruzioni o disservizi.

Ultima modifica: 23 luglio 2018