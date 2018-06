Revisione del Prg: la giunta Firetta “cerca” consigli

AGRIGENTO. Il prossimo 10 luglio presso i locali della Biblioteca Comunale, la giunta del sindaco Lillo Firetto incontrerà gli Ordini Professionali ed i soggetti e le categorie che vorranno assicurare il loro contributo in seno al procedimento di approvazione delle Direttive al piano regolatore generale.

“Abbiamo ricevuto dagli uffici la Relazione alle direttive per la revisione del piano regolatore generale – dice il sindaco – ed intendiamo adesso avviare, dentro tempi ragionevoli, il processo che ci accompagnerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva di questo importante documento. Cercheremo di non trascurare gli aspetti principali di questa fase programmatica cercando di chiarire sin dall’inizio quale è la direzione che l’amministrazione intende tracciare”.

Ultima modifica: 25 giugno 2018