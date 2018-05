Restituita ai canicattinesi la statua restaurata dell’Addolorata: Ã¨ del 1700

CANICATTI’. Nella chiesa di San Biagio, gremita di fedeli e cittadini, è stata scoperta la statua dell’Addolorata che per oltre quattro mesi è stata oggetto di restauro integrale curato da una rinomata bottega di restauratori.

E’ stata restituita ai fedeli canicattinesi ed alla città tutta, un’opera d’arte sconosciuta ai più ed anche agli addetti ai lavori. Infatti durante il restauro, come spiegato dall’architetto e critico d’arte, socio Rotary, Peppuccio Ingaglio, ripuliti i vari strati che ricoprivano la superficie originale si è materializzata un’opera dei primi del 1700 di fattura verosimilmente di eccellenti artigiani trapanesi.

Dopo la cerimonia di benedizione un piccolo corteo ha trasportato la statua in Piazza Cappellini per la sua ricollocazione nella sede originaria e storica della cappella murale anch’essa restaurata per l’occasione.

Durante la cerimonia sono stati indirizzati sentiti apprezzamenti da parte delle autorità ecclesiastiche al Rotary Club Canicattì ai quali ha risposto il Presidente, Rosario Pascale. Ancora una volta il Rotary Club di Canicattì ha dato testimonianza di uno dei principi cardini che animano l’associazione aprendosi alla comunità ed avvicinandosi alle necessità della collettività intera, contribuendo alla preservazione e conservazione di beni culturali e storici presenti nel tessuto sociale in cui opera.

