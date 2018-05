Rifiuti abbandonati: 457 i verbali elevati dalla polizia locale di Agrigento

Comunicato – Sono 457 i verbali elevati dalla Polizia Locale nel corso dei servizi di controllo ambientale. Il dato è emerso questa mattina nel corso della conferenza stampa indetta dal Comune per presentare il report sulle attività di controllo e repressione in materia di igiene ambientale e rifiuti.Presente il sindaco Lillo Firetto, gli assessori comunali Nello Hamel e Gabriella Battaglia e il comandante della Polizia Locale, Gaetano Di Giovanni, nel corso dell’incontro sono stati diffusi una serie di dati: dal 12 ottobre 2017 al 7 maggio 2018 sono stati eseguiti 280 servizi di pattugliamento di controllo ambientale e deposito rifiuti con impiego di 560 unità. Alla Conferenza Stampa era presente anche il Commissario dell’ Asp di Agrigento, Gervasio Venuti che, nel riconoscere positività al Comune di Agrigento per aver saputo dare vita ad una raccolta differenziata ben organizzata, ha invitato la popolazione a non trasgredire i criteri dettati dal nuovo servizio in quanto l’abbandono indiscriminato dei rifiuti può determina un grave rischio per la salute dei cittadini.

Ultima modifica: 10 maggio 2018