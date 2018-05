I reperti della Valle dei Templi “volano” in Germania

AGRIGENTO. Le recenti indagini archeologiche condotte dal Parco della Valle dei Templi saranno presentate nell’ambito del 19° Congresso di Archeologia Classica che si terrà tra Bonn e Colonia dal 22 al 26 maggio 2018.

Al prestigioso appuntamento scientifico, organizzato ogni cinque anni dall’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC), che rappresenta la più importante occasione di scambio per tutte le discipline afferenti la cultura greco romana, parteciperanno studiosi da tutto il mondo.

Il focus del Congresso del 2018 è dedicato ad un tema molto attuale nella ricerca, Archeologia ed economia nel mondo antico, in quanto il fattore economico è fondamentale per la comprensione delle dinamiche socio politiche delle comunità del passato.

All’archeologia agrigentina sarà dedicata una intera sezione del Congresso, dal titolo Agrigento. Archeologia di una città antica. Forma urbana, spazi sacri e civili, produzioni e territorio, prevista nella mattinata del 24 maggio 2018, alla quale interverranno il Direttore e gli Archeologi del Parco Valle dei Templi e gli studiosi delle Università di Augsburg, Palermo, Catania e Bologna, che conducono progetti di ricerca sulla città antica in partenariato e con la co-direzione scientifica del Parco.

Ecco il programma della sezione

Giuseppe Parello (Parco della Valle dei Templi), Introduzione

Oscar Belvedere (Università di Palermo), Il territorio di Agrigento

Natascha Sojc (Università di Augsburg), Das extraurbane Heiligtum in der Contrada Santa Anna

Elisa Chiara Portale and Monica De Cesare (Università di Palermo), Lo spazio sacro presso la cosiddetta Porta Aurea: infrastrutturazione e contesto socio-economico

Luigi Maria Caliò (Università di Catania), Gli spazi pubblici di Agrigento ellenistica dalla progettazione al cantiere

Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello (Parco della Valle dei Templi), L’impianto termale dell’Insula IV del Quartiere Ellenistico-romano

Sergio Aiosa (Università di Palermo), For a socio-economical reading of the living contexts: insula I in the Hellenistic and Roman District of Agrigento

Michele Scalici (Università di Bologna), Production sites in Agrigento: the kilns outside Gate 5

Marina Albertocchi, Produzione e circolazione delle ceramiche comuni ad Agrigento. Lettura di un modello economico

Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo (Parco della Valle dei Templi), Agrigento, archeologia e produzioni di una città antica tra vecchie ricerche e nuove acquisizioni

Giuseppe Lepore, Enrico Giorgi, Vincenzo Baldoni, Michele Scalici (Università di Bologna), Vivere e produrre: l’insula III del Quartiere ellenistico-romano

Giuseppe Parello (Parco della Valle dei Templi), Conclusioni

Ultima modifica: 18 maggio 2018