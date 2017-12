Rende – Akragas 2-0: decisivi Franco e Rossini.

Akragas in caduta libera. A Rende incassa la tredicesima sconfitta stagionale a fronte di quattro pareggi e solo tre vittorie. Decisivi i gol di Rossini e Franco che stendono l’Akragas e portano tre punti al Rende. Punteggio tutto sommato giusto per quanto sul rettangolo verde, coi rennitani bravi a costruire diverse occasioni da gol. Tra i migliori in camp risulta sicuramente Vono, che ha tenuto il due a zero con tanti interventi prodigiosi. Espulso Mileto, che quindi non sarà a disposizione per la prossima partita sul campo del Monopoli.

FONTE SUSSIDARIO.it

Ultima modifica: 30 dicembre 2017