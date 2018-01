Regione siciliana in rosso, Picarella : “Azzerare i vertici dirigenziali e rilanciare l’economia”

Emergenza Conti Regione Sicilia : “Azzerare i vertici dirigenziali e rilanciare l’economia”

Intervento di Francesco Picarella, presidente Confcommercio Agrigento

“La conferenza stampa con cui il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e l’Assessore all’economia Gaetano Armao hanno illustrato lo stato dei conti regionali, preoccupa cittadini, famiglie e imprese. Leggiamo quotidianamente del dissesto causato dall’amministrazione Crocetta, ma non possiamo non pensare che non vi siano responsabilità da parte dei burocrati della Regione. Occorre infatti un radicale cambiamento: l’azzeramento delle figure dirigenziali attuali e l’individuazione di figure professionali che diano garanzie per competenza e affidabilità. Funzionari che sappiano affrontare le questioni legate all’emergenza rifiuti, al rilancio del turismo e alle attività produttive in genere. In questo senso, ci aspettiamo dall’attuale governo, una netta sterzata anche a costo di azzerare gli attuali vertici dirigenziali”. Ad affermarlo, il presidente di Confcommercio della provincia di Agrigento, Francesco Picarella.

Ultima modifica: 6 gennaio 2018