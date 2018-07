Record di presenze alla sagra del mare di Sciacca: oggi c’è “l’Antinna”

SCIACCA. Si è registrato il record assoluto di presenze ieri sera alla Sagra Del Mare 2018 – Festa di San Pietro. In un quartiere Marina raramente così colmo di gente, è andata in scena la terza serata della kermesse. Un vero e proprio successo per questa edizione della manifestazione che si presentava ai nastri di partenza con una veste assolutamente rinnovata.

Seguitissima è stata la “Antinna A Mari”, celebre gioco tradizionale che ha regalato momenti di vero entusiasmo e divertimento nella zona del molo interno di levante.

Grandiosi risultati per la Cittadella del Gusto, sita nello spazio antistante la Rocca Regina. Gli squisiti piatti della cucina siciliana, cucinati a vista, sono stati apprezzati sia da numerosissimi turisti che dai saccensi.

Partecipatissime anche la Gara Podistica e la consueta Padellata di Gamberi, che hanno fatto da cornice ad un sabato straordinario per la Sagra del Mare 2018.

Sul palco ufficiale della manifestazione, dopo l’esibizione dei giovani della School Of Rock, è stato Fabrizio Bracconeri insieme alla sua BraccoBand a catalizzare l’attenzione del pubblico. Lo spettacolo di Musica & Solidarietà, che ha visto alternare la grande comicità dell’attore romano con tanta buona musica, ha lanciato un serio messaggio per la sensibilizzazione nei confronti dell’autismo. Una lodevole iniziativa che, oltre all’intrattenimento, ha portato alla Sagra del Mare, un forte spirito di fratellanza.

Quest’oggi, quarta ed ultima giornata della manifestazione. Alle ore 17.00, si ripeterà la “Antinna A Mari,”, mentre dalle 20.30 prenderà il via lo spettacolo sul palco. Principali ospiti della serata i Falsi D’Autore, band siciliana che sta raccogliendo grandi successi in tutto lo Stivale grazie anche alla presenza all’interno della trasmissione televisiva di Antenna Sicilia “Insieme”.

Tutti gli spettacoli della Sagra del Mare 2018 saranno ad INGRESSO GRATUITO.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA 4^ GIORNATA

DOMENICA 1 LUGLIO

Ore 17.00 ANTINNA A MARI (molo interno di levante) con animazione di Luca La Barbera e Massimo Napoli

Ore 19.00 Apertura Mostra Fotografica “ PUNTI DI VISTA” di Sandro Montalbano e Tamara Smekhova

Ore 19.00 Apertura CITTADELLA DEL GUSTO (ROCCA REGINA)

Ore 21.00 VINTULIATA DI MARINA reading teatrale e lettura delle poesie di Vincenzo Licata ( grotte Caricatore)

Ore 21.00 musica con il gruppo SICILIA CANTI D’AMURI (CITTADELLA DEL GUSTO)

Ore 20.30 Esibizione musicale sul palco a cura della “SCHOOL OF ROCK”

Ore 21.00 premiazione sul palco dei vincitori dell’ANTINNA

Ore 21.45 CARNEVAL SHOW con esibizione dei gruppi mascherati dell’edizione 2018

Ore 22.00 intrattenimento musicale dei “Falsi D’autore”

Ore 23.00 CARNEVAL SHOW con esibizione dei gruppi mascherati dell’edizione 2018

ORE 23.30 Estrazione del premio della SAGRA DEL MARE

ORE 24.00 fuochi d’artificio

