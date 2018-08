Real Basket, Bazan sceglie i suoi collaboratori

La Società comunica l’allargamento della base dirigenziale chiamando a supporto buona parte dell’esperienza del basket agrigentino.

Il Presidente Alessandro Bazan e il Dirigente responsabile del settore giovanile Gianni Portannese hanno scelto di farsi collaborare da Silvio Torregrossa , giocatore di basket degli anni ’60, nonché figlio di Paolo Torregrossa che contribuì in modo determinante alla conoscenza e allo sviluppo del basket ad Agrigento negli anni ’50; Gigi Piazza , anche lui vecchia conoscenza del mondo cestistico agrigentino, uno dei primi e più longevi istruttori di MiniBasket della città, ed infine “Giugiu’” Minio , storico Dirigente del basket Empedoclino per più di 30 anni pioniere della pallacanestro nella città marinara portandola con i soli talenti locali alla serie B/2 e a scontrarsi negli anni 80/90 con la Fortitudo Agrigento in derby tra i più accesi e seguiti di tutto il meridione.

Il dirigente responsabile del settore giovanile della Real Basket Agrigento, Gianni Portannese, dichiara:

“Siamo contenti di essere riusciti a riportare nell’ambiente cestistico agrigentino tre dirigenti esperti che sono prima di tutto delle fantastiche persone che potranno dare solo dei buoni consigli ai giovani che ci apprestiamo a formare come giocatori e come uomini. Sono certo che insieme potremo realizzare, tramite un processo di crescita, quello che ci siamo proposti con il Presidente della Fortitudo Salvatore Moncada e cioè cercare di formare dei giocatori che possano essere inseriti nella nostra realtà senior senza dimenticare che lo sport non serve solo a creare campioni, ma a far esprimere tutti al massimo delle proprie possibilità. A giorni comunicheremo i nomi degli istruttori che alleneranno i ragazzi durante la stagione sportiva che sta per iniziare e l’Allenatore Responsabile Tecnico del nostro settore giovanile, e del progetto aperto con le società di Canicattì di Beto Manzo e della Cestistica Licata di Peppe Lanzerotti, che collaborerà con tutti gli istruttori al fine di migliorare la qualità del lavoro da svolgere. In un secondo momento sarà comunicato il nominativo dell’allenatore scelto dalla Fortitudo Moncada che sarà segnalato alla FIP come referente dell’accordo Real Basket – Fortitudo Moncada e l’allenatore dell’under 20”.

Ultima modifica: 16 agosto 2018