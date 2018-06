Ravanusa, Si riunisce il nuovo Consiglio comunale

RAVANUSA. Si riunisce per la prima volta il prossimo 28 giugno alle 16.30 presso l’aula consiliare del Comune di Ravanusa, il nuovo Consiglio comunale convocato dal presidente uscente Vito Ciotta. I punti all’ordine del giorno sono questi: giuramento dei Consiglieri comunali; verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e convalida dei consiglieri; eventuali surroghe; esame di eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri. Poi l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale. Si passerà in seguito al giuramento del sindaco rieletto, Carmelo D’Angelo e si procederà all’elezione della commissione elettorale comunale. Da indiscrezioni sembra che Vito Ciotta verrà riconfermato alla guida del Consiglio comunale e continuerà a svolgere il ruolo di presidente. In questa legislatura saranno 16 i consiglieri comunali, prima erano 20. Le liste che saranno rappresentate sono due “Andiamo avanti” ed all’opposizione Ravanusa valore civile.

Ultima modifica: 21 giugno 2018