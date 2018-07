Ravanusa, Rubato il defibrillatore di Mirek

RAVANUSA. E’ stato rubato il defibrillatore donato alla città di Ravanusa della famiglia di Vito Coniglio in ricordo di Mirek, il figlio dell’ex sindaco, morto per le conseguenze di un incidente stradale mentre era in bicicletta. Il defibrillatore di “Mirek” era stato donato ed inaugurato il 9 febbraio scorso, in piazza primo maggio grazie al progetto dell’associazione onlus “Amici del cuore”.

“Assistiamo, quest’oggi, a quanto non avremmo mai voluto assistere – dice Alberto Giarrana, uno dei responsabili dell’associazione. Non sappiamo ancora di preciso quando tutto ciò sia accaduto, ma sappiamo certamente che chi ha commesso un simile atto non si sia reso conto della gravità. Chiunque abbia rubato un così importante apparecchio per la vita di tutti e in ricordo di un cuore tenero e bello della nostra comunità che la famiglia ha donato con tanto amore – aggiunge – non merita di far parte di questa comunità di persone perbene.

Vogliamo tuttavia sperare si tratti di una bravata e confidare che domani mattina il defibrillatore di Mirek ritorni al suo posto e nella sua piazza. Abbiamo già avvisato la locale stazione dei carabinieri perchè si proceda, dopo che l’amministrazione avrà sporto denuncia, all’acquisizione delle registrazioni di videosorveglianza della zona.

Infine, ci appelliamo al buon senso di chi lo abbia preso di restituirlo affinché l’area torni ad essere cardio-protetta e la vita di ogni persona sia salvaguardata. Ricordiamo – conclude Giarrana – che gli apparecchi non sono commerciabili o rivendibili e che quindi ogni illusione di ricavarci qualcosa è vana. Restituite il defibrillatore ai ravanusani”.

Ultima modifica: 20 luglio 2018