Da Ravanusa a Milano: 5 atleti della Pro sport partecipano alla mezza maratona lombarda

RAVANUSA. Ci saranno anche gli atleti della Pro Sport Ravanusa domenica prossima alla Stramilano 2018, gara internazionale sula distanza classica di mezza maratona vale a dire 21 km e 97 metri. Sì tratta di Francesco La Marca, (Ausilio) Salvatore Stagnitto, Maurizio Chiolo, Vito D’Angelo e Paolo Sicurelli, atleti non nuovi a questo tipo di esperienze, che tenteranno di ben figurare nelle strade del capoluogo lombardo. Da Milano a Donnalucata dove il resto della “comitiva” della Pro Sport sarà impegnata nella mezza maratona Riviera di Ponente. Qui gli atleti in gara saranno: Giuseppina Samperisi, Liliana Scibetta, Carmelo Casuccio, Alfonso Sciarratta, Giuseppe Savarino, Carmelo Di Liberto, Salvatore Toledo, Antonello Sireci e Adriano Chiolo. Le gare di Milano e Donnalucata per molti degli atleti saranno anche un test in vista delle più blasonate gare internazionali dove gli atleti parteciperanno domenica 8 aprile,cioè le maratone di Rottredam e Parigi.

Ultima modifica: 23 marzo 2018