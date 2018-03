Ravanusa, la consigliera sta male: rinviata la surroga in Consiglio comunale

RAVANUSA. Si è riunito questa mattina il Consiglio comunale di Ravanusa convocato dal presidente Vito Ciotta. Si doveva procedere alla surroga del Consigliere comunale dimissionario Giancarlo La Greca da sostituire con il primo dei non eletti Maria Ausilia Scibetta, che però non si è presentata in aula perchè stava male. Poi c’è stata la risposta alle interrogazioni consiliari. Ed infine si è passati all’approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018; del Piano Finanziario tassa sui rifiuti anno 2018 istituita con imposta Unica Comunale. Infine la determinazione delle Tariffe della tari, la tassa sui rifiuti per l’anno 2018.

Ultima modifica: 26 marzo 2018