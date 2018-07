Ravanusa, il giovanissimo portiere Urbano Milazzo ha firmato per il Genoa Calcio

Urbano Milazzo, il portiere dei Giovanissimi Regionali della Santa Sofia Licata, ha firmato per il Genoa Calcio.

La Santa Sofia Licata, società affilata al Genoa Calcio, da dieci anni impegnata nel far crescere i giovani calciatori, ha messo a segno un nuovo colpo: Urbano Milazzo, portiere dei Giovanissimi Regionali del club licatese, ha firmato per il Genoa, società che milita nella serie A di calcio.

Il ragazzo, che ha appena 14 anni ed è di Ravanusa, gioca nella Santa Sofia da due stagioni e quest’anno è stato uno dei protagonisti dei Giovanissimi Regionali, allenati da Tonino Pinto, che hanno conquistato il terzo posto in campionato.

La firma sul contratto è stata apposta ieri a Catania, dove è arrivato Santo Bignone, segretario generale del Genoa Calcio. Ad accompagnare il giovanissimo calciatore, oltre alla madre, è stato il suo allenatore Tonino Pinto. La firma è avvenuta nella sede dei Ragazzini Generali, scuola calcio di Catania che, come la Santa Sofia Licata, è affiliata al Genoa Calcio. Sede messa a disposizione dal presidente Angelo Bellavia.

Urbano Milazzo, 14 anni, è alto 1,95 centimetri e nella stagione appena conclusa ha totalizzato 20 presenze con la Santa Sofia Licata. A più riprese gli osservatori di club professionistici, durante tutto l’anno, hanno apprezzato le doti del talento di Ravanusa ed ora è arrivata la firma con il Genoa.

“Per noi – è il commento di Antonio Mulè, direttore sportivo della Santa Sofia Licata – si tratta di una grande soddisfazione. Abbiamo sempre creduto in Urbano Milazzo ed in questi due anni lo abbiamo visto crescere. Lavoriamo costantemente per educare i nostri giovani calciatori ai valori dello sport, ma anche per regalare loro opportunità come questa. Nel corso degli anni più di un nostro atleta ha spiccato il volo verso società professionistiche e, questo posso già anticiparlo, ci sono alcuni club interessati ad altri nostri calciatori. Il lavoro ed i sacrifici, come amiamo dire, vengono sempre ricompensati”.

Nei prossimi giorni Urbano Milazzo inizierà la preparazione con il Genoa Calcio.

Ultima modifica: 26 luglio 2018