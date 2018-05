Ravanusa, Corsa a 4 per le amministrative

RAVANUSA. Si profila una corsa a 4 a Ravanusa per le amministrative del 10 giugno che serviranno ad eleggere il sindaco, con la relativa giunta nominata e i Consiglieri comunali. Il termine ultimo per la presentazione delle liste scade il 16 maggio a mezzogiorno ma già da tempo è stata annunciata la ricandidatura a sindaco di Carmelo D’Angelo, a capo della lista civica di chiara ispirazione di centrodestra “Andiamo avanti”. A D’Angelo si contrapporrà anche in questa tornata elettorale l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che corre con le insegne della lista del Popolo, mentre il Movimento cinque stelle candida Renato Speciale. Infine, il quarto candidato, che ci riprova è Giuseppe Sortino.

Dopo l’esperienza elettorale alla guida del movimento “Servire Ravanusa” con cui si è candidato a sindaco di Ravanusa nel 2013, Giuseppe Sortino tenta di nuovo la scalata al palazzo di città. Questa volta la sua lista si chiamerà Ravanusa#valorecomune e concorrerà alle prossime elezioni del 10 giugno per la scelta del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Ravanusa per i prossimi cinque anni. “Dopo un intenso lavoro sulla condivisione dei contenuti programmatici – spiega Sortino – il tavolo di concertazione si è allargato sempre di più coinvolgendo attivamente uno spaccato importante della società civile, il mondo del lavoro i movimenti organizzati e le associazioni per elaborare un programma e un progetto di governo della nostra città che mettono al centro delle politiche comunali il lavoro, la famiglia e la cultura. Un programma frutto di confronto, passione, impegno e co-progettazione con i tanti cittadini che hanno deciso di impegnarsi per il futuro di Ravanusa lavorando alla stesura del programma per la lista “Ravanusa #valorecomune”. Un programma condiviso e partecipato, basato su una logica di “sistema” dove ciascuno concorre alla realizzazione di progetti coerenti e integrati, valorizzando le forze attive del territorio, favorendo collegamenti e collaborazioni tra soggetti profit e no-profit per un’aggregazione di risorse, opportunità, servizi e spazi”.

Carmelo D’Angelo, sindaco uscente invece rimette agli elettori il giudizio sul suo operato di questi cinque anni. “Mi ricandido – ha spiegato – perché tante cose abbiamo fatto, tante cose abbiamo messo in cantiere, però tante cose restano da fare e programmare. Con la coalizione, con gli amici che mi sostengono – aggiunge il sindaco uscente e ricandidato alla carica – abbiamo condiviso già alcune opere realizzate ma vogliamo condividere un percorso per vedere realizzate anche tante altre opere che sono in cantiere”.

Il Movimento cinque stelle sarà l’unico partito con la lista ed il simbolo nazionale, perché gli altri, dal Pd a Forza Italia, faranno confluire i propri uomini nelle liste civiche, ed il candidato sindaco sarà Renato Speciale. Cantante, cantautore ed esperto del settore dei trasporti, Speciale è un attivista pentastellato della prima ora: fa parte del movimento da quando si chiamava “Amici di Beppe Grillo”.

Un altro candidato simil pentastellato è l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che più volte ha tentato la carta dell’accordo con il Movimento locale per correre nella stessa direzione. Musso è stato candidato sindaco anche nel 2013.

Ultima modifica: 9 maggio 2018