Ravanusa, Carmina e Aronica completano la giunta D’Angelo. Ecco le deleghe

RAVANUSA. Adesso la giunta comunale è operativa. Dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, avvenuta nel corso di una affollata seduta dell’assemblea cittadina, che ha scelto Vito Ciotta come presidente e Giuliana Miceli come vice presidente, il sindaco Carmelo D’Angelo, riconfermato nella carica alle elezioni dello scorso 10 giugno, ha aggiunto i due tasselli mancanti all’esecutivo della prima ora.

In prima battuta, qualche giorno dopo la rielezione, D’Angelo aveva nominato i due assessori che erano stati indicati dalla lista “Andiamo avanti” in campagna elettorale. E cioè Tonino Nobile e Guido Muratore. A loro due, dopo il giuramento del primo cittadino davanti al Consiglio si sono aggiunti: Gaetano Carmina, che è anche consigliere comunale e manterrà le due cariche, essendo risultato il più votato tra i candidati consiglieri.

E la giunta è completata da una donna, Liliana Aronica, alla sua prima esperienza amministrativa. Carmina invece era il vice sindaco della precedente legislatura D’Angelo e continuerà ad esserlo anche in questa nuova avventura amministrativa.

Queste le deleghe assegnate dal sindaco D’Angelo ai suoi collaboratori: Gaetano Carmina Vicesindaco e delega ad Igiene Ambientale, servizi esterni, verde pubblico e servizi cimiteriali; Guido Gaetano Muratore delega ad Urbanistica, lavori pubblici, attività produttive e società partecipate; Tonino Nobile delega alla solidarietà sociale, pubblica istruzione, asilo nido, mercato settimanale e personale; Liliana Aronica delega allo sport, spettacolo, turismo, promozione del museo e dell’area archeologica. Il sindaco ha mantenuto per se le deleghe alla Programmazione economica e finanze. “La nuova legislatura si è aperta nel migliore dei modi – ha dichiarato il sindaco Carmelo D’Angelo. Dopo aver proceduto alla nomina dei primi due assessori e dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza, siamo pronti a ripartire con slancio per riprendere tutti i progetti che erano stati sospesi dalla fase della campagna elettorale. Molto è stato fatto nei 5 anni precedenti ma tanto ancora bisogna fare per rendere questa città più moderna e attrezzata. E aperta all’Europa ed alle sue nuove sfide”.

