Ravanusa, Campagna elettorale “avvelenata”: D’Angelo presenta una denuncia

RAVANUSA. Il sindaco uscente – candidato per il secondo mandato – Carmelo D’Angelo, assieme a Francesco Romano, Vito Ciotta, Giovanni Montana e Luca Pennica hanno dato mandato all’avvocato Carmelo Pitrola di sporgere una querela per diffamazione in Procura e alla polizia Postale di Agrigento.

A renderlo noto è stato lo stesso legale. Alla base della querela vi sarebbe un volantino diffamatorio – diffuso con WhatsApp – durante il comizio di apertura del sindaco Carmelo D’Angelo. Comizio che si è svolto domenica scorsa.

Ultima modifica: 25 maggio 2018