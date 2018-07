Ravanusa, approvato Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Convenzione per il Segretario Generale e Commissione StatutariaÂ 

RAVANUSA. Il Consiglio Comunale di Ravanusa prima della pausa estiva ha approvato lo schema di convenzione dell’Ufficio di Segreteria. Con il voto favorevole del gruppo Andiamo Avanti e l’astensione del gruppo di opposizione è stata riconfermata, su indicazione del Sindaco Carmelo D’Angelo, alla guida della segreteria generale del Comune di Ravanusa la dottoressa Laura Tartaglia. La delibera prevede la convenzione al cinquanta per cento con il comune di Raffadali, in continuità con l’esperienza amministrativa dello scorso mandato.

Approvato anche con il voto unanime dei presenti, mancava l’opposizione che ha lamentato la celerità della convocazione, il Piano Triennale Opere Pubbliche.

L’assessore agli affari tecnici, Guido Muratore, ha illustrato il Programma sottolineando il fatto che già dall’insediamento del dieci giugno sono stati presentati progetti per migliorare le infrastrutture del paese. In particolare l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, la video sorveglianza e la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. In cantiere anche la presentazione del progetto di riqualificazione di Piazza Minghetti e delle strade a valle di Viale Lauricella. L’assessore ha anche ricordato che tra qualche settimana inizieranno i lavori del consolidamento a valle dell’abitato, del centro comunale di raccolta e di messa in sicurezza della discarica di contrada Chiarchiaro.

Eletta anche la commissione per la riforma dello Statuto Comunale da adeguare alla nuova normativa vigente. I componenti sono: Daniela Giordano, Lisa Alaimo, Stella Montana, Giuliana Miceli (Andiamo Avanti) e Tanina Carlisi (Valore Comune).

Ultima modifica: 19 luglio 2018