Ravanusa, Amministrative: ecco la squadra del candidato sindaco Lillo Massimiliano Musso

RAVANUSA. Candidato alla carica di Sindaco di Ravanusa l’avvocato Lillo Massimiliano Musso con la lista civica “Ravanusa Civile & Moderna con Musso Sindaco per il Bene Comune”. Reduce dal buon risultato alle recenti politiche ove ha sfiorato in solitaria il 10% di preferenze personali nelle 15 sezioni ravanusane,

Musso ha incassato l’appoggio del Comitato per l’Acqua Pubblica di Ravanusa, della Consulta dei Genitori di Ravanusa e di altri contesti associativi. La lista Ravanusa Civile & Moderna scende in campo con 8 donne e 8 uomini, mentre sono stati designati assessori Salvatore Ferrara, direttore di RavaNews, e Giuseppe Di Salvo, portavoce dei forum per l’acqua pubblica. Tra i candidati al consiglio comunale Mario Danny Messinese, per due mandati consecutivi rappresentante della consulta studentesca degli Istituti superiori, il fotografo Giorgio Migliore e il cantautore Salvo Romano, voce de I Teppisti dei Sogni.

Per la Consulta sulla disabilità candidata Pasqualina Coniglio, giovane mamma affetta da Sla. Candidate per la Consulta dei Genitori Sabrina Valenza, Carmela Maria Falletta ed Eleonora La Marca.

“Una lista ben proporzionata, rappresentativa del popolo, con mamme, operai, professionisti, imprenditori e artisti. Abbiamo raggiunto un primo risultato importante. Tenere fede all’impegno di dare rappresentanza ai cittadini, senza cedere alle lusinghe dei partiti, responsabili della crisi” ha affermato Lillo Massimiliano Musso, che si è dichiarato aperto al dialogo con il M5S e con i socialisti che rappresentano l’area lauricelliana. Sui social, soprattutto su Facebook, Musso è molto seguito anche oltre i confini locali. Noto per il suo impegno contro Girgenti Acque, è il fondatore del movimento politico nazionale Forza del Popolo, con cui ha partecipato alle recenti politiche con Lista del Popolo per la Costituzione, risultando il più votato di quella lista in tutta Italia.

Ultima modifica: 10 maggio 2018