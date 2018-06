Rapina a mano armata sventata da un extracomunitario: arrestati tre minorenni

Clamorosa rapina a mano armata i cui particolari sono in corso di ricostruzione da parte degli investigatori. Secondo quello che si è appreso, tre minorenni sono stati arrestati dopo una rapina in una tabaccheria del quartiere Cannelle di Porto Empedocle. Due dei tre sono entrati con il volto coperto da un passamontagna e armati con una pistola. Il terzo faceva da palo fuori dal negozio. La tabaccaia ha reagito sfilando il passamontagna a quello disarmato. Nonostante tutto, i tre sono riusciti a fuggire col registratore di cassa in mano e uno di loro nella foga ha perso una scarpa. Poco dopo un extracomunitario si scagliava contro il terzo facendo volare via la cassa e la pistola. I tre proseguivano la fuga salendo la montagna braccati dai ‍‍poliziotti. Venivano arrestati nell’abbandonato hotel Africa. Poi portati al commissariato Frontiera (operazioni guidate dal nuovo dirigente Francesco Sammartino e da Cesare Castelli). Stanotte sono stati tradotti al Malaspina a disposizione del Pm Paola Caltabellotta in attesa della convalida. A breve è prevista una conferenza stampa. I tre minorenni sono assistiti dagli avvocati Peppe Aiello e Daniele Re.

FOTO ARCHIVIO

Ultima modifica: 26 giugno 2018