Randagismo e differenziata al Villaggio Mosè: la segnalazione di alcuni residenti

Ecco come si presenta al mattino una delle tante traverse del popoloso quartiere del Villaggio Mosè di Agrigento. Immondizia sparsa ovunque, mastelli rotolati ed alcuni pure rotti. Non è la prima volta che giungono in redazione simili segnalazioni di residenti stanchi della situazione.

A quanto pare, fanno sapere, i contenitori sono presi di mira dai cani randagi in cerca di cibo. Quest’ultimi trascinano i cestelli sino a far uscire il contenuto.

I cittadini girano la segnalazione a chi di competenza con la speranza che il problema possa essere risolto soprattutto in vista della stagione estiva e delle alte temperature.

Ultima modifica: 29 maggio 2018