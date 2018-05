Rally Event 2018: Giuseppe Nucita cerca il poker contro Angelucci, Rizzo e La Torre

Rally Event 2018, lunedì stop alle adesioni: Angelucci (Skoda Fabia), Rizzo (Fiesta) e La Torre (Peugeot) tra i primi iscritti

Si corre nel week end con 52 equipaggi la 12° edizione della gara Santateresina – Nucita

sarà al via con una Fiesta R5 con ancora a fianco Maurizio Messina – La Porsche 911 di

Di Lorenzo favorita tra le Autostoriche

Santa Teresa Riva (ME), 23 maggio 2018 – Sciogliendo gli ultimi dubbi, Giuseppe Nucita ha confermato

la propria presenza anche alla 12a edizione del RALLY EVENT, quarta prova del Trofeo Rally Sicilia, della

quale ha vinto le ultime tre edizioni. Il pilota di casa sarà nuovamente alla guida di una Ford Fiesta R5

ed avrà a suo fianco Maurizio Messina, col quale si è imposto lo scorso anno. Sabato sera i portacolori

della Scuderia Phoenix apriranno le partenze da piazza Antonio Stracuzzi a Santa Teresa Riva e saranno

seguiti dalla Skoda Fabia R5 del laziale Fabio Angelucci, che per la decima volta sarà in Sicilia e che sarà

affiancato da Massimo Cambria, col quale ha vinto a dicembre la Ronde di Gioiosa Jonica, dalla Fiesta

R5 di Marcello Rizzo, secondo lo scorso anno e questa volta in coppia con Scuderi, e dalla Peugeot 207

S2000 di Giuseppe La Torre, terzo la scorsa edizione e primo nel 2012 e 2014. Tra gli altri iscritti da

segnalare la presenza di Paolo Celi, insieme alla co-driver Graziella Rappazzo, che ha rafforzato la sua

posizione di leader nel “siciliano” dopo il bel risultato alla Targa Florio, delle Renault Clio di Tino Leo e

Francesco Miuccio, delle Peugeot di Tamà, Sofia, Sturiale e Lo Giudice che lo scorso anno riuscirono ad

inserirsi tra i primi 10. Le Autostoriche partecipanti al 2° Rally Event Storico saranno cinque: la Porsche

911 di Di Lorenzo-Cardella, che debutta con la Project Team, la Fiat Ritmo 130 di Mirabile, primo lo

scorso anno, l’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianfilippo, la Bmw 320 di Lo Sicco e la Lancia Beta

Montecarlo di Romano.

Il RALLY EVENT 2018 si disputerà su 11 prove speciali, una in più dello scorso anno, che

nell’ordine saranno la “Mandanici”, lunga cinque chilometri, che aprirà le ostilità con un doppio

passaggio il sabato sera, la nuova “Fiumedinisi” (5,0 km) e le confermate “Misserio” ( 5,9 km) e

“Casalvecchio” (6,7 km), tutte da ripetere tre volte nel corso della domenica per un totale di 63 km di

frazioni cronometrate. Santa Teresa Riva ospiterà ancora una volta la gara con i suoi momenti più

importanti: la partenza, il Parco Assistenza, le verifiche pre-gara e l’arrivo.

Due le fasi della gara: la prima dopo la partenza del sabato sera da piazza Stracuzzi a Santa

Teresa Riva porterà i partecipanti a disputare la prima prova speciale, quella di Mandanici che sarà

subito ripetuta prima del riposo. L’indomani mattina dopo la ripartenza gli equipaggi dovranno

affrontare altre tre prove speciali da ripetersi tre volte prima di tagliare alle 17,30 il traguardo posto in

piazza Municipio a Santa Teresa Riva. Quest’anno saranno coinvolti i Comuni di Mandanici,

Fiumedinisi, Savoca, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, S. Alessio Siculo, Pagliara e Furci Siculo.

Anche quest’anno saranno messi in palio il Memorial Salvatore Conti, ed il Trofeo Mauro

Amendolia.

Ufficio Stampa Rally Event 2018 – Gianfranco Mavaro

Ultima modifica: 25 maggio 2018