Rally di Sant’Angelo Muxaro: vince Puglisi

SANT’ANGELO MUXARO. E’ Michele Puglisi il vincitore del 4° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro. La manifestazione automobilistica tra i birilli, inserita all’interno del Campionato Siciliano Zona Uno Sicilia Orientale, ha visto il pilota catanese della Giarre Corse conquistare il gradino più alto del podio con il tempo di 135,36 “punti-secondi”, 6,26 in più di Andrea Foderà, che con la sua Formula Junior Monza ha preceduto Nicolò Incammisa (142,33).

Il presidente della Trapani Corse, vincitore qui lo scorso anno, ha portato così a casa il risultato: “Salire sul podio è sempre una grande emozione – confessa una volta sceso dalla macchina – Arrivare secondi o terzi fa davvero poca differenza. Ho cambiato gomme nell’ultima manche anche se non erano nuove perché le avevo già usate a Novara di Sicilia. Se avessi usato un set totalmente nuovo penso che avrei potuto abbassare il tempo di almeno due secondi. Ovviamente non mi sarebbero bastati per arrivare primo ma il secondo sarebbe stato più che possibile”.

A vincere è stato dunque il giovane Michele Puglisi, che rafforza la sua leadership nel Campionato siciliano. Il catanese ha rispettato il pronostico della vigilia ma non è stata proprio una passeggiata. Lo slalom – portato a termine da 68 piloti sui 71 verificati – per Puglisi è cominciato davvero in salita con la rottura della catena, che non gli ha permesso di prendere il via alla prima manche. Risolti i problemi in tempi record, è riuscito a far segnare il miglior crono proprio nella seconda manche. Un crono abbassato nella terza di due secondi ma solo virtualmente a causa dell’abbattimento di un birillo. La soddisfazione per Puglisi, che allunga in classifica nel Campionato Siciliano, è ovviamente tanta: “Penso che con le gomme che ho usato quest’oggi di più non avrei potuto fare – confessa a caldo – Sono davvero contento dei risultati che sto ottenendo in questa stagione”, Puglisi non si ferma e guarda avanti: “Sono ovviamente concentrato sul campionato siciliano che voglio portare a casa ma non vi nascondo che il prossimo anno, riuscendo a sistemare un po’ di cose, proverò l’avventura del campionato Italiano”. È andato più che bene dunque l’esordio a Sant’Angelo Muxaro per Puglisi. Ottimo risultato anche per Andrea Foderà, anche lui per la prima volta sulle strade della cittadina dell’agrigentino: “E’ la prima volta che vengo qui, è stata davvero una bella gara. Ho ottenuto il massimo, non potevo ottenere davvero di più. Il mio obiettivo era chiudere tra i primi cinque, ho migliorato manche dopo manche, penso che sia merito ormai dell’età (sorride, ndr.)”. Esperienza per il quasi sessantenne della Trapani Corse che è servita per salire sul podio. Esperienza che non manca ovviamente a Pietro Morello, quasi 80enne, che al volante della sua Fiat 600 ha preceduto Gerlando Alletto (Lancia Fulvia) nella classifica delle Auto Storiche. Per quanto concerne le Attività di base Silvestre Romano (172,62 ADB S3), Salvatore Sardo (172,88 ADB A) e Montana Lampo (172,99 ADB N) hanno fatto registrare i miglior tempi.

Protagonista assoluto del 4° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro è stato Ivan Brusco. Il pilota di San Biagio Platani, tra i più acclamati dal pubblico, ha primeggiato nel Gruppo A, precedendo con la sua Peugeot 106 R. di ben 5 secondi Giuseppe Perniciaro. Brusca con la sua guida sempre al limite ha fatto divertire il pubblico: “Le prime due manche le ho dedicate alle tantissime persone presenti – confessa – Ho cercato il tempo solo nella terza e ultima con una guida più pulita. Sono più che soddisfatto del risultato ottenuto”.

Ritornando ai Gruppi Davide Gravina (Citroen Saxo VTS) ha vinto il gruppo N, Salvatore Giacalone (Peugeot 106 R.) l’RS, Michele Puglisi l’E2SC, Andrea Foderà l’E2SS, Manuel D’Antoni (Fiat 500 Max P.S.-P2) il P.S., Agostino Bonsignore (A112 Ab.) l’S.S., Michele Ferrara (Peugeot 106 S 16) l’E1ITA e Marco Gammeri (Renault Clio RS Cup) l’RSPLUS.

Lo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro ha portato punti anche per la Coppa Salom 5a Zona e per lo Challenge Palikè 2018. Interessante è stata anche la speciale sfida tutta al femminile che ha visto Angelica Giamboi del T.M. Racing (Fiat X 1/9) occupare il gradino più alto del podio. Secondo posto ma grande soddisfazione per Enza Allotta dell’Armanno Corse che ha divertito il pubblico con la sua Fiat 126: “Sono davvero contenta della mia prestazione – racconta a caldo al termine della gara – Quello di Sant’Angelo è un circuito che adoro particolarmente e arrivare seconda è un ottimo risultato visto soprattutto il tempo che ho fatto registrare. Ho preferito non correre la terza manche avendo ottenuto ciò che volevo. Ora un po’ di meritato riposo prima di qualche trasferta fuori dalla Sicilia in ottica campionato italiano”. Il podio è stato completato da Jessica Miuccio (Peugeot 106 R.) che ha preceduto Annesa Fregapane. La pilotessa locale è stata fermata da problemi meccanici che non le hanno permesso di scendere in pista nell’ultima manche.

Il 4° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro ha visto in prima linea il Team Palikè con la Muxaro Corse nell’organizzazione della manifestazione. Impegnato nella sua compartecipazione all’evento anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro, con al timone il sindaco Angelo Tirrito.

La classifica: 1) Michele Puglisi (su Radical Prosport in 135,36); 2) Andrea Foderà (su Formula Junior Monza in 141,62); 3) Nicolò Incammisa (su Radical SR4 in 142,33); 4) Alberto Macaluso (su Radical Prosport in 142,77)

5) Giuseppe Medica (su Radical Prosport in 144,00); 6) Antonino Di Matteo (su Gloria C8 F in 145,07)

7) Michele Ferrara (su Peugeot 106 S 16 in 148,13); 8) A.Massimo Gentile (su Gloria B5 in 149,07); 9) Ivan Brusca (su Peugeot 106 R. in 150,15); 10) Stefano Naso (su Peugeot 106 S in 16151,24); 11) Modesto Sollima (su Peugeot 205 R. in 16151,63); 12) Manuel D’Antoni (su Fiat 500 Max P.S.-P2 in 152,77); 13) Francesco Dalli Cardillo (su A112 Ab. in 153,22)

Classifica Under 23

1) Michele Puglisi (su Radical Prosport in 135,36)

2) Alberto Macaluso (su Radical Prosport in 142,77)

Classifica di Scuderia

1) Trapani Corse

2) T.M. Racing

3) Project Team

4) Catania Corse

5) Armanno Corse

6) Misilmeri Racing

7) F.R. Motosport

8) Phoenix

9) Giarre Corse

10) Drepanum Corse

11) A.C. Festina Lente

12) Sumbeam M-Sport

13) Ro Racing

Ultima modifica: 5 agosto 2018