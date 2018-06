Il Rally dei Templi si correrà il 22 luglio con il fascino della gara notturna

La classicissima organizzata dall’Automobile Club Agrigento, dopo il successo dello scorso anno, cambia collocazione e formula – L’ex campione del Mondo Miki Biasion sarà l’apripista – Già confermate le presenze di Di Benedetto, Morreale e Gandolfo – Zambuto cercherà il bis tra le Autostoriche

AGRIGENTO. Dopo il felice ritorno dello scorso anno e superato nel migliore dei modi il collaudo della nuova macchina organizzativa messa in piedi dall’Automobile Club Agrigento, il Rally dei Templi 2018 prova a darsi una nuova immagine ed una nuova collocazione. L’imminente edizione, infatti, si disputerà a fine luglio, precisamente sabato 21 e domenica 22, e soprattutto tornerà a corrersi prevalentemente alla luce dei fari delle vetture partecipanti. Il fascino della gara notturna che identificò le prime edizioni della blasonata kermesse agrigentina si ripeterà ancora una volta e sarà la caratteristica principale sulla quale hanno puntato gli organizzatori: ”La storia dei rally è in gran parte legata ad esaltanti sfide alla luce della Luna e quest’anno abbiamo voluto ricreare quest’atmosfera magica – sono le parole del presidente dell’A.C., avvocato Salvatore Bellanca – certi che i piloti sapranno apprezzare questa nostra scelta”.

Tecnicamente la gara si presenta con un percorso rinnovato per il 50%. Alla confermata prova di Cianciana, la più lunga con i suoi 11,2 km, sono state aggiunte la classica Montaperto, che sfrutta i quasi 5 km iniziali della P.S. Agrigento dello scorso anno per concludersi dopo quasi 10 km in contrada Businè, e la classicissima “Crocca” di 4,1 km. Le prime due prove saranno ripetute tre volte e la Crocca due volte soltanto, per un totale di 71,2 chilometri di settori cronometrati.

Il via, un minuto dopo la mezzanotte del 21 luglio sarà dato dal Lungomare Falcone di San Leone, la frazione balneare di Agrigento che ospiterà il Parco Assistenza e l’arrivo della gara, fissato alle 12,30 di domenica 22 luglio.

Già confermate le presenze di Fofò Di Benedetto, che ieri si è imposto nel Rally di Caltanissetta, Gabriele Morreale e Pietro Gandolfo, protagonisti della scorsa edizione, così come quella di Totò Zambuto tra le Autostoriche. L’apripista d’eccezione sarà Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 ed ’89.

Le iscrizioni al rally agrigentino si sono aperte oggi e si chiuderanno 6 giorni prima del via: le cartine del percorso e la sono già disponibili sul sito www.rallydeitempli.it e sulla pagina facebook dedicata. Le verifiche sportive ante-gara si svolgeranno sabato 21 in piazza Cavour a Favara.

Lo scorso anno la gara fu vinta dalla Fiesta R5 di Fofò Di Benedetto e Roberto Longo, mentre tra le Autostoriche si impose la Porsche 911 di Totò Zambuto e Antonio Piparo, vincitori assoluti nel 1986 della prima edizione.

Ultima modifica: 25 giugno 2018