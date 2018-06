Raid vandalico o intimidazione: distrutto al viale della Vittoria il vaso donato da Peppe Di Rosa

AGRIGENTO. Raid vandalico con aspetti per certi versi intimidatori al viale della Vittoria. Nei giorni scorsi è stata completata la sistemazione di 110 vasi artistici sulle colonne dell’inferriata del viale ed ogni vaso è stato donato da un benefattore. Su 110 vasi però uno di questi è stato distrutto ieri sera.

Si tratta però della donazione fatta da Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale e candidato a sindaco della città nel 2015 contro Firetto, oggi uno dei suoi maggiori oppositori soprattutto sui social nonchè presidente del movimento “Mani libere”.

“E’ una intimidazione, ne sono sicuro – dice Di Rosa. E questo lo posso affermare per il modo in cui è stata sradicata la pianta che era attaccata al palo”. Una denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria”.

LA NOTA STAMPA

Nella notte di ieri ignoti vandali hanno distrutto il vaso di ceramica e la pianta rampicante che avevo deciso, insieme alla mia famiglia, di donare alla città. Solo ieri sera alle 21 avevo pulito e annaffiato. Stamattina la sorpresa. Non è stato rotto a caso tuttavia. Si tratta di una chiara intimidazione alla mia persona, frutto di un clima di odio e scontro alimentato da chi sostiene questa Amministrazione, per la quale chiunque dissente diventa nemico della città. ecco il risultato del modus operanti portato avanti da chi amministra questa città. Ho già avuto rassicurazione dal Prof Alfredo Prado che in pochi giorni il vaso sarà sostituito, non saranno pochi “signor nessuno” a continuare ad infangare il nome dei MIEI CONCITTADINI.

NOI agrigentini AMIAMO AGRIGENTO

Ultima modifica: 27 giugno 2018