Ragusa capitale dell’hard made in Sicily. Film con sesso amatoriale girato in città

Ragusa capitale dell’hard made in Sicily. E la prova è racchiusa in un dvd a luci rosse che tra qualche giorno arriverà in edicola. A riportare la notizia è il quotidiano “La Sicilia” che racconta di un hard movie amatoriale girato in zona con attori non professionisti “ragusani doc”.

A settembre, infatti, le telecamere della casa “Produzioni Valentino” sono arrivate a Vittoria e Modica e hanno puntato i loro obiettivi su 4 coppie insospettabili di scambisti: due di Modica, una di Vittoria ed una di Ragusa. Il dvd si intitola “Le coppie insospettabili di Vittoria e Modica” e, di certo, più di uno correrà a comprarlo, ufficialmente per vedere se riconosce i protagonisti. A coprire la loro identità delle piccole maschere, ma questo di certo non fermerà i “curiosi”. A firmare la regia è Lucrezia F.

Ultima modifica: 2 agosto 2018