Sold out anche per la seconda parte dello spettacolo ” I RAGAZZI DEL ’68…50 ANNI DOPO” all’Openspace theater di Agrigento. Serata densa di grande musica, di poesia e di immagini evocative. Sull’onda della nostalgia per quell’epoca d’oro, il pubblico si è lasciato coinvolgere in un emozionante amarcord tanto da aver avuto la sensazione che il tempo fosse volato nelle 2 ore abbondanti di spettacolo. Un plauso a tutti gli artisti coinvolti.

