I ragazzi del ’68…50 anni dopo. Si replica all’ Open Space

Il 15 Aprile, a grande richiesta, al Teatro “Open Space” di Agrigento, via Empedocle ,159, andrà in scena la seconda parte dello spettacolo “I RAGAZZI DEL ’68…50 ANNI DOPO”. Non sarà una vera e propria replica perché ci saranno altre canzoni dell’epoca e qualche altro testo. I musicisti che si esibiranno saranno: Ninni Arena, Salvo Gugliotta, Gaetano Giammusso, Toto’ Bennardo, il maestro Gigi Finistrella con il chitarrista Osvaldo Rizzo. Peppe Cali’ e Luogi Ruoppolo in qualità anche di direttori artistici. Canteranno e ci emozioneranno:Luigi Ruoppolo,Salvo Gugliotta, Mario Aversa, Totò Malarbi’, Antonella Cicero, Santino Capodici, Michele Crapanzano, Carmelo Celauro, Rita Lupo e Giusi Carreca che cantera’ e presentera’ la serata.La regia è sempre di Gemma Amico e Ninetta Mazzarella, con la preziosa collaborazione di Mario Mannino per i contributi video e audio.

Ultima modifica: 3 aprile 2018