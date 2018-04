I ragazzi del ’68 …50 anni dopo. Domenica all’ Openspace theatre

Il 15 Aprile alle ore 17.30, all’ OPENSPACE THEATER in via Empedocle,159 ad Agrigento ritornano “I RAGAZZI DEL ’68…50 anni dopo”, parte seconda. Dopo il successo del 18 Febbraio scorso, si replica con uno spettacolo, in buona parte rinnovato, che condurrà gli spettatori in una sorta di Amarcord tra musica, ricordi e poesia. Un vero tuffo nel passato che promette di emozionare nuovamente il pubblico, sia per la musica che per le immagini evocative di un periodo storico che ha rivoluzionato le nostre vite e il mondo intero.

Ultima modifica: 11 aprile 2018