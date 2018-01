Ragazza trovata in stato confusionale davanti caserma dei carabinieri: Ã¨ giallo

E’ giallo sul ritrovamento di una ragazza di 28 anni, Floriana Fucci, in stato di alterazione alcolica e lievemente ferita davanti la caserma dei carabinieri di Naro in via Cassarà.

La donna era su una panchina visibilmente scossa. I militari sono prontamente intervenuti. Sul posto anche la polizia locale e un’ambulanza del 118. La ragazza era vestita in abiti da sera e non è riuscita a dare spiegazioni valide del perché si trovasse a Naro. I carabinieri della città hanno avviato un’indagine.

La ragazza,attualmente, si trova ricoverata presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì

Ultima modifica: 17 gennaio 2018