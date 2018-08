Ragazza scomparsa a Favara: in azione anche la polizia e la protezione civile provinciale

La scomparsa di Jessica Lattuca. Anche il Libero Consorzio partecipa alle ricerche della giovane donna di Favara.

Anche il Libero Consorzio di Agrigento sta prendendo parte, da venerdì scorso, alle ricerche di Jessica Lattuca, la 27 enne di Favara, madre di 4 bambini, scomparsa nel nulla lo scorso 12 agosto proprio da Favara.

A cercare la giovane donna, sono infatti scesi in campo anche gli uomini della Polizia provinciale e della Protezione civile del Libero Consorzio di Agrigento che vanno ad aggiungersi a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco che ormai da settimane hanno messo in campo una task force per trovare indizi o tracce che possano ricondurre alla ragazza.

L’intera area che delimita il centro abitato di Favara viene continuamente perlustrata partendo dal luogo in cui Jessica Lattuca è stata vista per l’ultima volta e cioè nel quartiere Conso.

Polizia provinciale e Protezione civile provinciale saranno in azione con differenti squadre sia al mattino che al pomeriggio, almeno fino a venerdì prossimo. (Comunicato)

Ultima modifica: 27 agosto 2018