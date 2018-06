Raffadali, Salvatore Gazziano eletto segretario del Pd

RAFFADALI. Si è tenuta presso la Casa del Popolo di Raffadali l’assemblea degli iscritti del Partito democratico. I tesserati sono stati convocati per eleggere un “reggente” a cui affidare il compito di guidare il partito fino allo svolgimento del prossimo congresso.

L’assemblea che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, ha eletto dopo un ampio dibattito Salvatore Gazziano.

Quest’ultimo che già in passato è stato responsabile enti locali della segreteria regionale del PD Sicilia nonchè per diversi anni segretario provinciale dei Giovani Democratici di Agrigento, è stato eletto con il voto unanime di tutti i presenti e di un solo astenuto.

Il neo eletto Salvatore Gazziano dichiara: ” In un momento di grande difficoltà del centro-sinistra l’assemblea di oggi rappresenta una nuova fase per il rilancio dell’attività politica del Partito Democratico di Raffadali”.

“Lavorerò – continua Gazziano- per l’unità di questo partito, nella consapevolezza che bisogna recuperare il rapporto con quegli elettori che alle ultime elezioni hanno fatto scelte diverse”.

“Il Partito Democratico di Raffadali – conclude Gazziano- ha tantissime risorse al proprio interno e tantissimi giovani in grado di rappresentare una speranza per il futuro di questa comunità, così come tante sono le persone che ci osservano con attenzione, vedendo nel nostro partito un vero presidio democratico, in grado di arginare le derive populiste che mettono a rischio i principi ed i valori fondanti del nostro paese”

