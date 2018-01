Raffadali contro Girgenti Acque: cittadini in piazza per l’acqua pubblica

Cittadini in piazza a Raffadali per la manifestazione indetta contro Girgenti Acque, l’ente gestore del servizio idrico in gran parte dei comuni della provincia di Agrigento.

I cittadini, insieme al Comitato civico per l’acqua pubblica, hanno voluto manifestare il proprio dissenso contro disservizi e soprattutto contro l’installazione dei contatori idrici. Contatori sotto le lente d’ingrandimento poichè ritenuti inidonei vista la mancanza degli sfiatatoi che permetterebbe così di non conteggiare anche l’aria. Un “grido” che ha riguardato anche la richiesta di abbassamento delle tariffe e tornare all’acqua pubblica con la rescissione del contratto da Girgenti Acque.

Oltre ai numerosi cittadini, presente anche il Sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. (Foto Facebook)

Ultima modifica: 13 gennaio 2018