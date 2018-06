Racalmuto: Progetto Trinity finanziato dal Comune per gli studenti della scuola “Pietro D’Asaro”

RACALMUTO. Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto ha potuto organizzare la sessione di esami per la certificazione Trinity, grazie al contributo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune. Al progetto Trinity hanno partecipato 19 alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Gli esami si sono svolti giorno 31 maggio, direttamente nel plesso P. D’Asaro. Tutti gli alunni hanno superato l’esame a pieni voti, ottenendo la certificazione per il terzo grado dell’esame d’inglese TRINITY, livello al quale erano stati presentati.L’esaminatrice inglese, Gina Cuciniello del Trinity College London ha trovato la preparazione degli allievi di ottimo livello; vivi complimenti ai docenti tutor della scuola prof.ssa Concetta Marranca, prof.ssa Marisa Busuito e all’esperta madrelingua prof.ssa Antonella Cipolla che ha preparato gli alunni in un corso specifico pomeridiano di quaranta ore.

“Sebbene l’esame Trinity – dichiara l’assessore alla pubblica Istruzione Carmela Matteliano – sia un esame facoltativo, che famiglie e studenti possono scegliere di sostenere, siamo certi che rappresenti un valore aggiunto nel loro curriculum formativo, trattandosi di una certificazione riconosciuta a livello europeo. E’ un’esperienza che conduce gli alunni verso una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità in un’ottica di autovalutazione e di maggiore padronanza delle competenze comunicative a realizzazione di quel “saper fare” previsto dalle attuali indicazioni educativo-didattiche.”

La scelta dei candidati all’esame Trinity è a discrezione della docente di lingua straniera che, in base a valutazioni oggettive, candida all’esame un gruppo di alunni selezionati, variabile nel numero. I candidati dovranno manifestare una reale predisposizione per la lingua straniera e dovranno essere dotati di buone abilità linguistico – comunicative, dal momento che l’esame si tiene esclusivamente in lingua straniera e che l’esaminatore è un docente madrelingua.

“Abbiamo il dovere – commenta il sindaco Emilio Messana- di investire sempre sul futuro dei nostri ragazzi. Il successo per il quarto anno consecutivo del progetto Trinity finanziato dal nostro comune ci inorgoglisce. Sono ormai quasi un centinaio gli studenti della nostra scuola che hanno ottenuto in questi anni la certificazione delle competenze linguistiche, riconosciuta a livello internazionale; spero potrà garantire non solo il loro successo scolastico, ma la padronanza della lingua inglese fino a diventare realmente bilingue”.

Ultima modifica: 4 giugno 2018