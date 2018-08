“R-Estate a Girgenti” straordinaria partecipazione nei weekend scorsi

Dopo la straordinaria partecipazione nei weekend scorsi, R-Estate a Girgenti, la manifestazione promossa dai commercianti della via Atenea e dintorni – grazie a cui Agrigento è ritornata animata e piena di vita nel cuore della città, ha ospitato artisti di spicco, anche di fama nazionale e ha riscosso grande successo coinvolgendo molti cittadini e turisti – presenta il cartellone degli ultimi due giorni di eventi, venerdi 31 agosto e sabato 1 settembre. Dalle ore 20 alle 23 si susseguiranno una serie di eventi per tutti i gusti, da quelli dedicati ai bimbi, con i burattini e il secondo laboratorio offerto da Farm Cultural Park, agli spettacoli acrobatici, ai momenti culturali con le presentazioni de “Il Mercante di Libri” e la Agrigento storica nelle proiezioni di Elio di Bella. Inoltre, ancora tantissimi artisti, con la grande musica del Mojo e i tanti artisti che si esibiranno in questa grande festa finale: Rita Lupo, Ilaria Bordenca, Salvatore Nocera Bracco, sono solo alcuni nomi che allieteranno il pubblico del centro cittadino. Non mancheranno le varie degustazioni, come il cuddiruni del Girasole, gli aperitivi di Enotria, Perbacco, Ninin e il Laboratorio del Gusto curato da SlowFood Agrigento. Tutti i dettagli nella pagina facebook: www.facebook.com/restateagirgenti/

Ultima modifica: 30 agosto 2018