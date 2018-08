R-Estate a Girgenti: sabato 4 agosto musica, spettacoli e negozi aperti fino a notte

E’ stato definito anche il programma degli eventi che si svolgeranno ad Agrigento sabato 4 agosto in occasione del primo fine settimana di “R-Estate a Girgenti”, la rassegna di numerosi eventi che tutti i weekend di agosto animerà il centro storico, promossa dalle attività commerciali di via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco. Dopo il debutto, venerdì 3 agosto – che si concluderà alle ore 23 con l’atteso concerto di Lello Analfino, presentato da Riccardo Gaz, al Mojo, in piazza San Francesco – la rassegna prosegue sabato 4 agosto con numerose iniziative.



Nel dettaglio:

Alle ore 20 un concerto itinerante degli “Ottoni Animati ”.

Alle 21 la Casa del Musical si esibirà in un flash mob.

Ancora alle 21:30 performance con “Lercio Live” al Mojo.

Alle 22 saranno protagonisti i “Safari Mode” , tra Dj set con vinili, all’Enotria – Calici in dispensa.

Alle ore 23:30 ancora Dj set con Dj Biting al Mojo.

Nel corso della serata si svolgeranno degustazioni, proiezioni video ed eventi animati.

I negozi saranno aperti fino alle ore 23.

Ultima modifica: 2 agosto 2018