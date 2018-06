Il questore Auriemma incontra i vincitori del concorso per vice ispettore della Polizia

AGRIGENTO. Presso la sala San Michele della Questura, questa mattina, il Questore Maurizio Auriemma ha incontrato i nove vincitori del concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo Vice Ispettore della provincia di Agrigento, in vista della loro prossima partenza per l’avvio al corso di formazione.

Durante l’incontro il Questore ha manifestato vivo apprezzamento per il brillante risultato raggiunto, auspicando loro una proficua frequentazione del corso con l’augurio di ottenere in futuro, nell’ambito delle attività di servizio presso i Reparti ove saranno destinati, prestigiosi traguardi professionali.



Tra i nove Allievi Vice Ispettori vi sono anche due appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Licata. Ai sette Allievi provenienti dalla vita civile il Questore Auriemma ha dato il benvenuto nella grande famiglia della Polizia di Stato, ai due già appartenenti all’amministrazione della polizia di Stato ha auspicato la continuazione della proficua attività svolta nel ruolo di agente.

