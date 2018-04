Quattro le liste per eleggere la Rsu del Libero Consorzio

AGRIGENTO. Sono quattro le liste che partecipano alle elezioni della RSU del Libero Consorzio, in programma domani 18 aprile dalle ore 8:30 alle 13:30 e il 19 aprile dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per eleggere i quindici componenti dell’organismo di rappresentanza Sindacale dell’Ente. Le operazioni di voto si svolgeranno nell’Aula Silvia Pellegrino nella sede di Via Acrone ad Agrigento. Questi, di seguito, i candidati.

LISTA N. 1 UILFPL: Bottone Luigi, Midulla G. Lorena, Biagio Aurelio Bruno (detto Gino), Busuito Domenico, Barbello Francesco, Bentivegna Baldassare, Di Mauro Angelo, Cacciatore Totò, Dainotto Vincenzo, Gazzitano Salvatore e Piazza Antonino.

LISTA N. 2 DICCAP: Spoto Giuseppe e Mancuso Lillo.

LISTA N. 3 CISL FP: Cipolla Salvatore (detto Totò), Milioto Carmelo, Sorce Pasquale, Capizzi Anna, Amodio Roberto, Puccio Pietro, Antinoro Paolo, Miccichè Sergio, Campione Raffaele, e Scalia Vito.

LISTA N. 4 CGIL FUNZIONE PUBBLICA: Russo Concetta, Agnello Giuseppe, Di Benedetto Luigi, Bruno Carmelo e Aquilino Pietro.

Lo scrutinio avrà luogo alle ore 9:00 del 20 aprile.

Ultima modifica: 17 aprile 2018