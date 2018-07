Quaranta a processo anche a Catania per una vicenda di estorsione

AGRIGENTO. Dovrà comparire anche davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, il prossimo 21 settembre, il collaboratore di giustizia, il favarese Giuseppe Quaranta, arrestato nell’operazione “Montagna” nel mese di gennaio scorso. Subito dopo l’arresto, Quaranta ha saltato il fosso e si è schierato dalla parte della giustizia, raccontando tutto quello di sua conoscenza nell’ambito della famiglia mafiosa di Favara e di altre cosche della provincia.

Assieme a Quaranta, 50 anni, difeso dall’avvocato Gloria Lupo del foro di Palermo, dovranno comparire davanti al Gip per la richiesta di rinvio a giudizio anche altri tre agrigentini: Giuseppe Blando, 54 anni di Favara, difeso dagli avocati Maria Alba Nicotra e Rosalia Palumbo Piccionello, indagato attualmente non sottoposto a misure cautelari; Pasquale Fanara, 59 anni attualmente detenuto alla casa circondariale di Voghera, difeso di fiducia dagli avvocati Domenico Russello e Giuseppe Oddo del foro di Palermo; Gerlando Valenti, 46 anni di Favara, detenuto attualmente al carcere di Caltanissetta, difeso di fiducia dall’avvocato Angela Porcello del foro di Agrigento.

Con loro, sotto accusa ci sono anche Carmelo Battaglia di Comiso e Concetto Errigo, originario di Ragusa ma residente a Comiso.

Tutti sono accusati di tentata estorsione ai danni dell’impresa Di Paola S.a.s. di Roberto Di Paola, con sede a Vittoria. In particolare, si legge nel capo di imputazione, per avere, in concorso tra di loro ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Roberto Di Paola, rappresentante della Società “Di Paola” a corrispondere la somma di denaro pari a 20.000 euro, a titolo di “messa a posto”, per i lavori eseguiti in Lampedusa ed aventi ad oggetto la “Manutenzione straordinaria sulla pavimentazione stradale dell’isola di Lampedusa”, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Condotta consistita in particolare, nell’avere: Giuseppe Quaranta, (quale esponente della famiglia mafiosa Favara e referente della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta), unitamente ad Concetto Errigo e Carmelo Battaglia (quali esponenti della famiglia mafiosa di Comiso), Pasquale Fanara, Gerlando Valenti e Giuseppe Blando (quali esponenti della famiglia mafiosa di Favara), acquisito informazioni preliminari sull’impresa in questione e concordato le modalità di gestione e di intervento. Ad intrattenere i rapporti con il rappresentante dell’impresa sarebbero stati Errigo e Battaglia, che secondo le accuse avrebbero imposto le illecite richieste, avvalendosi del metodo mafioso e cioè, agendo con comportamento intimidatorio, essendo noti nell’ambiente per la loro appartenenza alla locale consorteria criminale. A tutti viene contestata l’aggravante di avere commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416 bis del codice penale e con la finalità di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”. Un appalto da un milione e 400 mila euro.

Fatti commessi a Lampedusa in epoca antecedente e prossima al mese di marzo del 2014”. Questo è uno degli episodi di estorsione che sono contenuti nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere – firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Filippo Serio, ordinanza chiesta dal Pm della Dda Alessia Sinatra, Claudio Camilleri e Geri Ferrara. Tra le altre, una tentata estorsione a ditta di Enna: Gli indagati, a vario titolo e in concorso con altri sono: Vincenzo Cipolla e Raffaele La Rosa. Secondo la Dda avrebbero “compiuto atti idonei a costringere il titolare dell’impresa a impiegare i mezzi di una determinata ditta a titolo di ‘messa a posto’ per i lavori di realizzazione dell’anfiteatro in contrada Montagna a San Biagio Platani, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà”. Anche in questo caso “è stato incendiato – ricostruisce sempre la Dda – un autocarro Fiat”. Inoltre una tentata estorsione ad una impresa di Agrigento: Gli indagati Franco D’Ugo, 52 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di Palazzo Adriano, e Vincenzo Pellitteri, 66 anni, ritenuto reggente della famiglia di Chiusa Sclafani avrebbero “chiesto ad una impresa di Agrigento di corrispondere una somma di denaro non precisata, a titolo di “messa a posto”, per i lavori eseguiti a Contessa Entellina, nel Palermitano, per il “Recupero del vecchio centro storico”.

Ultima modifica: 29 luglio 2018